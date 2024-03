O Liverpool operou hoje a reviravolta na receção ao Brighton (2-1) e espera agora por um deslize do Arsenal diante do Manchester City para terminar a 30.ª jornada da Liga inglesa de futebol isolado no topo.

Em Anfield Road, o avançado Danny Welbeck ‘gelou’ os adeptos dos ‘reds’ com o golo madrugador, apontado logo aos dois minutos, face a um remate colocado à entrada da área, mas, ainda na primeira parte, o ex-portista Luis Díaz (27) restabeleceu a igualdade, ao beneficiar de um mau alívio da defesa dos ‘seagulls’. Contudo, o egípcio Mo Salah, assistido pelo argentino Mac Allister, colocou o Liverpool no comando da partida, aos 65 minutos, e fixou o resultado final. O internacional português Diogo Jota não esteve na ficha de jogo, por se encontrar a recuperar de lesão. Com este triunfo, a equipa de Jürgen Klopp passa a somar 67 pontos, contra os 64 do Arsenal, segundo colocado, e 63 do campeão Manchester City, terceiro, que hoje recebe, precisamente, os ‘gunners’, a partir das 16h30. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram