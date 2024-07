A apresentação, que decorreu no auditório do COP, em Lisboa, foi feita pelo secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, que olhou para a obra como “um tributo de elevada justiça e de homenagem ao treinador”, numa “iniciativa feliz” do COP e Cecília Carmo.

“É uma boa forma de reconhecer um dos agentes desportivos com maior relevância no desporto, no alto rendimento e em todo o processo de elite desportiva. O livro tem um conjunto de depoimentos muito valiosos, que nos ajudam a retratar o que tem sido o percurso dos treinadores que conduziram vários dos nossos atletas a medalhas”, disse.

Durante a sua intervenção na apresentação, Pedro Dias resumiu o livro citando certas passagens de cada capítulo, correspondente a cada um dos treinadores listados como os responsáveis por trás das 28 medalhas olímpicas da história portuguesa nos Jogos.

A autora do livro, Cecília Carmo, expressou que “são os atletas que sobressaem, são os campeões, que trabalham e lutam para chegar ao pódio, mas só chegam onde chegam porque, atrás, estão grandes homens”, lamentando a ainda inexistência de mulheres.

“Este livro é um tributo a eles, que estão sempre na sombra e também merecem estar em primeiro plano. Perguntei-lhes se achavam que deviam subir ao pódio ao lado dos atletas. A maioria disse que não, pois aquele momento é dos atletas. Contudo, outros disseram que seria justo um maior reconhecimento público. Espero que o livro ajude nisso”, frisou a jornalista, que foi diretora de comunicação do COP entre 2016 e 2018.

Também o presidente do COP, José Manuel Constantino, deu algumas palavras sobre o livro apresentado, realçando o “valor extraordinário” dos treinadores que “partilham o seu saber e explicam o que fazem com os atletas”, para além da sua grande dedicação.

“Faço votos para que, no final de agosto, o livro esteja desatualizado”, atirou ainda o dirigente, que espera medalhas olímpicas em Paris2024, de 26 de julho a 11 de agosto.