O técnico Julen Lopetegui considerou neste sábado que os jogadores do Real Madrid têm "mais capacidade e talento do que as pessoas pensam", considerando que reforçar a equipa não é prioridade, apesar da derrota para o Atlético de Madrid na Super Taça da Europa.

"Nós vamos lutar por todos os títulos com os jogadores que temos, confiamos plenamente neles. Temos que tirar o maior proveito de nossos jogadores", afirmou o treinador basco agora à frente do Real Madrid. "Estão a trabalhar de maneira fantástica, gostamos deles. Acho que têm muito mais capacidade e talento do que as pessoas pensam", acrescentou o ex-treinador da seleção da Espanha na véspera da estreia na LaLiga contra o Getafe. "O que realmente me preocupa é unicamente o jogo de amanhã. De verdade, a competição já começou, e da minha parte seria um grande erro falar que não é prioritário. O prioritário é o jogo contra o Getafe", insistiu. O avançado português Cristiano Ronaldo foi vendido à Juventus e a equipa merengue não contratou nenhum substituto para a posição. A derrota no dérbi da supertaça europeia (4-2 no prlongamento) manifestou algumas carências no meio de campo, no ataque e na lateral esquerda.