Depois de ter ficado pelas eliminatórias dos 100 metros, a recordista nacional das duas distâncias (11,10 e 22,64 segundos, respetivamente) não foi além do sexto lugar na segunda série dos 200, em 23,41 segundos.

“Fiz a minha corrida, dei tudo o que tinha e, pronto, saiu esta marca. Tenho de aceitar, voltar a trabalhar e olhar para o Europeu e para as provas que estão para a frente. Nunca fico desiludida; quando as coisas correm mal, aprendo e aproveito para trabalhar mais”, afirmou a luso-congolesa.

Bazolo, de 39 anos, voltou a ficar pelas eliminatórias nos seus terceiros mundiais com as cores lusas, aos quais chegou com 23,09 como melhor marca do ano, a 59.ª mais rápida.

A última das 24 qualificadas para as semifinais foi Joella Lloyd, de Antígua e Barbuda, com o tempo de 22,99, menos 42 centésimos de segundo do que Bazolo. A mais rápida de todas as seis séries foi a nigerina Aminatou Seyni, em 21,98.

Nos 100 metros, a velocista do Sporting terminou a competição em Eugene2022 no 38.º posto, com a marca de 11,44.