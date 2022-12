A seleção da Argentina chegou a casa nesta madrugada de terça-feira. Eram cerca das 5h30 (2h30 na capital argentina), mas a verdade é que os argentinos não foram dormir, à espera de verem Lionel Messi e companhia, isto apesar da festa inicialmente estar marcada para as 12h00 locais (15h00 em Lisboa).

A ajudar...à festa o facto do governo argentino ter declarado esta terça-feira como feriado nacional, tudo para receber a equipa que no domingo se sagrou campeã do mundo, isto após 36 anos de espera - último mundial conquistado foi em 1986.

Messi, que marcou duas vezes na final, foi o primeiro jogador a sair de um avião que curiosamente tinha na cauda uma fotografia estampada do craque argentino com a inscrição: "uma equipa, um país, um sonho".

Milhões e milhões de pessoas esperavam depois o autocarro dos campeões do mundo, que seguiu para o edifício da federação argentina, antes de rumar à Praça da República, onde está o célebre Obelisco e onde se fará então a grande festa, pelas 15h00 em Portugal. Pode seguir tudo aqui.