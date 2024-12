Lucho González jogou durante seis temporadas ao serviço do FC Porto, divididas por duas etapas, e agora enveredou pela carreira de treinador. Já trabalhou em três clubes como técnico e agora na Invicta é visto como uma possibilidade para a estrutura do clube portista, sabe o SAPO24.

A última palavra será sempre de André Villas-Boas, mas segundo informações recolhidas o nome de Lucho González já foi tema de conversa entre a direção e ainda a estrutura do futebol liderada por Jorge Costa e Zubizarreta.

Aos 43 anos, o ex-internacional da Argentina, que foi também um líder e capitão do FC Porto, pretende continuar a sua carreira na Europa, tendo já recusado algumas ofertas da América do Sul. Uma chamada dos azuis e brancos, sabe o SAO24, seria bem vista pelo antigo jogador

O seu ingresso não é um dado adquirido no clube dos dragões, mas é uma forte hipótese, de acordo com informações recolhidas. As próximas semanas serão decisivas, mas a SAD do FC Porto está mesmo a avaliar esta hipótese.