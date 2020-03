Em comunicado publicado no site do Sport Lisboa e Benfica, o presidente das águias, Luís Filipe Vieira deixou um apelo e avançou com algumas das medidas tomadas pelo clube da Luz para lidar com o surto de covid-19 em Portugal.

As competições nacionais de futebol foram suspensas ontem.

Numa primeira fase, e em comunicado, foi a Federação Portuguesa de Futebol a informar que "face à limitação crescente de acesso a instalações desportivas e à necessidade de toda a população seguir medidas eficazes de higiene e etiqueta respiratória foi decidido suspender as competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol".

"A medida é aplicada a partir de 13 de março e vigora por tempo indeterminado". "A situação provocada pelo Covid-19 continuará a ser monitorizada pelo grupo de emergência que poderá rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas", pode ler-se na nota.

Pouco depois, foi a Liga Portugal a confirmar também a suspensão, por tem indeterminado, dos campeonatos por si organizados (Liga NOS e Liga Pro). A ronda 25 da principal divisão do futebol português estava marcada para o próximo fim de semana, com o líder FC Porto a visitar o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

As decisões surgiram na sequência de uma reunião do grupo de emergência criado pelo Presidente da FPF para monitorizar o impacto do Covid-19 que reuniu esta quinta-feira de manhã. Do referido grupo fazem parte o Presidente da FPF, o Presidente da Liga Portugal, o Presidente da Comissão Delegada das Associações, o Presidente do Sindicato de Jogadores, o Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, o Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol.

Veja aqui a declaração completa de Luís Filipe Vieira:

Vivemos um momento de emergência de saúde pública a nível mundial, sem paralelo na história de todos nós.

Mais do que nunca, o sentido de responsabilidade e solidariedade deve prevalecer de forma a cumprirmos, com rigor, todas as recomendações das autoridades de saúde competentes e assim reduzir a propagação desta terrível pandemia.

Nesta batalha, somos todos do mesmo clube.

Estamos unidos e juntos, por isso, a comunidade desportiva foi célere na forma como, protegendo os seus atletas, profissionais, funcionários e adeptos, entendeu suspender na totalidade as competições e treinos das mais diversas modalidades.

O Sport Lisboa e Benfica, desde a primeira hora, desenvolveu um vasto conjunto de ações e iniciativas, de acordo com um exigente Plano de Salvaguarda integrando as recomendações da Direção-Geral de Saúde e demais entidades competentes.

Plano que levou à adoção de um sistema de teletrabalho que permitiu o envio para casa de cerca de 200 funcionários e em que, de forma atempada, se programou o acompanhamento do treino dos atletas à distância, nas suas residências face à suspensão em grupo de todas as atividades desportivas.

Falando do futebol em particular, um exigente plano específico pormenorizado foi previamente estruturado e planeado, entrando de imediato em vigor, de forma a mitigar os efeitos desta paragem e garantir a manutenção dos necessários níveis físicos adequados a atletas de alta competição.

Para as Casas do Benfica e demais instituições ligadas ao nosso clube, ficou também a recomendação de evitar concentrações em grupo e obedecer às mais recentes decisões e recomendações do Governo para espaços públicos.

Por fim, quero deixar uma palavra de enorme confiança e determinação.

Como ontem foi dito, é a nossa própria sobrevivência que está em causa. E todos nós, sem exceção, estamos na linha da frente desta batalha.

É, por isso, dever de todos seguirmos as recomendações, tomar os devidos cuidados, apoiar os que, de entre nós, infelizmente já estão afetados e contaminados e acreditar no trabalho dos milhares de profissionais dos sectores da saúde, segurança, transportes, mobilidade e outras áreas, que são o garante à resposta em situação de emergência e ao normal funcionamento das instituições.

A forma como, em conjunto, atuarmos para superarmos este momento, será sempre o melhor dos títulos para todos nós. E repito, nesta batalha, somos todos do mesmo clube!

Luís Filipe Vieira

Ponto de situação em Portugal

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19 subiu para 112 esta sexta-feira, mais 34 do que os contabilizados no dia anterior, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, há ainda 1308 casos suspeitos, sendo que 172 aguardam resultado laboratorial. Existem também 5674 contactos em vigilância pelas Autoridades de Saúde.

O número cadeias de transmissão ativas aumentou de seis para onze, segundo a nota enviada hoje.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (53), seguida da Grande Lisboa (46) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com seis casos confirmados da doença. No estrangeiro mantém-se apenas um caso confirmado.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

Dos casos confirmados, 33 deles são importados de Espanha (9), França (5), Itália (15), Suíça (3), Alemanha/Áustria (1). Apenas 107 pessoas estão internadas em unidades hospitalares, segundo o boletim, que não acrescenta mais detalhes quanto a esta matéria. Pelo menos um doente curado já teve alta hospitalar, foi ontem confirmado.

Relativamente aos sintomas, maioria das pessoas infetadas por Covid-19 apresenta tosse (65%). Outros sintomas relatados são febre (48%), cefaleia (39%), dores musculares (37%), fraqueza generalizada (24%) e dificuldade respiratória (12%). A faixa etária entre os 40-49 é a que regista mais casos, 28 total. Segue-se a população com idades entre os 30 e 39, com 24 casos confirmados. Dos casos confirmados 68 são do sexo masculino.

O Governo decidiu um conjunto de medidas devido à pandemia Covid-19, entre as quais a suspensão de aulas presenciais nas escolas de todos os graus de ensino, já a partir de segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro, numa declaração ao país.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Esta quinta-feira, 12 de março, o Conselho de Ministros aprovou ainda um conjunto de "medidas extraordinárias e de caráter urgente" de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus. Uma lista que se reparte essencialmente por quatro áreas: apoio às famílias, às empresas, reforço do Sistema Nacional de Saúde e medidas na educação.

O surto de Covid-19 está a motivar, desde a semana passada, o encerramento ou o condicionamento do acesso a serviços públicos, escolas, hospitais e outros equipamentos em Portugal. Conferências, provas desportivas ou eventos culturais também estão a ser afectados. A lista completa pode ser consultada aqui.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários site onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 128 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios. Quase 70 mil dos infectados já recuperou.