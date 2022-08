No final dos 150,1 quilómetros entre Santo Tirso e Braga, Gomes foi o mais forte entre um grupo de fugitivos e venceu em 3:32.03 horas, o mesmo tempo do português Gonçalo Leaça (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) e do espanhol Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Frederico Figueiredo mantém sete segundos de avanço sobre o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) e 38 sobre Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

A oitava etapa corre-se no sábado, com 182,4 quilómetros entre Viana do Castelo e Fafe.