Quarta edição da Web Summit, quarta participação do Sport Lisboa e Benfica. Depois de Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira, foi a vez de Luisão, antigo capitão, e Pedro Marques, diretor técnico da Benfica Campus, pisarem o palco do evento tecnológico, inovação e empreendedorismo que decorre até dia 7 no Altice Arena e FIL, no Parque das Nações, em Lisboa.

A academia, criada em setembro de 2006, é a bandeira que o clube das águias propaga aos quatro ventos, enquanto em diversos cantos das principais Ligas europeias, jogadores dali saídos, tais como Bernardo Silva, Nelson Semedo, André Gomes ou João Félix, mostram o talento que foi trabalhado no Seixal.

Pedro Marques reconhece que "não podemos dizer que somos a melhor academia do mundo", embora tentem, no Seixal, "ajudar o clube a atingir os seus objetivos". E salienta que "não há segredos" e que há "muitos clubes a fazer o mesmo".

No entanto, existem "quatro pilares" de um "processo longo" que ajudam a diferenciar o trabalho que ali é feito.

"Ter acesso aos melhores talentos. Ter uma network de scouting que procura talento [10-12 anos]", é um desses pilares que identificou. "Uma metodologia baseada no individual, em que temos 5 mil jogadores no sistema e cada um tem uma individualidade", salientou. "Não é feito no campo, mas muito é feito antes. Os jogadores crescem e desenvolvem o seu ser connosco", frisou.

Paralelamente, na questão da metodologia, Pedro Marques reforça que o clube, na formação, tenta "pensar a sociedade e o jogo daqui a 10 anos", desvendou. Por fim, "a competição", como quarto pilar. "Olhar para os jogadores e dar-lhes oportunidade e minutos nos seniores".

Pegando nesse último ponto, o antigo responsável da formação do Manchester City, salientou que é necessário "encontrar um equilíbrio entre a Academia e ser competitivo a nível nacional e internacional, um equilíbrio que passa entre manter jogadores e ter uma equipa competitiva". O trabalho desenvolvido na formação, serve, em primeiro, para "criar valor para a primeira equipa e para o clube", disse. "Se tivermos jogadores na primeira equipa poupas no investimento de compra e ganhas dinheiro na venda", evidenciou.