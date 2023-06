O Atlético Mineiro, quarto classificado no Brasileirão, após 10 jornadas, destaca o historial do técnico, de 74 anos, para apresentar o seu novo ‘timoneiro’.

“Campeão do Mundo e da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira; bicampeão e atual vice-campeão da Libertadores; tetracampeão da Copa do Brasil; e bicampeão do Campeonato Brasileiro, entre outras grandes conquistas. Esse é o multicampeão Felipão, novo técnico do Galo”, lê-se no sítio oficial do clube.

Scolari desempenhava as funções de diretor técnico do Athletico Paranaense, deixando o cargo de treinador para o antigo defesa central do Boavista Paulo Turra, que, também hoje, deixou o clube de Curitiba.

O veterano treinador brasileiro chega ao comando técnico do Atlético Mineiro após uma longa carreira iniciada em 1982, no CSA. Depois, destacam-se as passagens por clubes como Grêmio de Porto Alegre, Palmeiras, Cruzeiro, Chelsea, mas, sobretudo, as seleções de Brasil e Portugal, nas quais se sagrou campeão do mundo, em 2002, e vice-campeão da Europa, em 2004, respetivamente.

O treinador assina com o clube até dezembro de 2024. Junto com ele, chega ao Atletico o auxiliar técnico Carlos Pracidelli [que coadjuvava Turra no Athletico Paranaense]. Gaúcho de Passo Fundo, Luiz Felipe Scolari tem uma carreira repleta de títulos e passagens marcantes por outras seleções e clubes nacionais e internacionais, que o tornam um dos nomes mais respeitados do futebol mundial”, remata o seu novo clube.

Após 10 jornadas, o campeonato brasileiro é liderado pelo Botafogo, do português Luís Castro, com 24 pontos, mais dois do que o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira. O Atlético Mineiro conta dois títulos brasileiros, conquistados em 1971 e 2021.