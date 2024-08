Campeão olímpico em Tóquio2020 e prata no Rio2016, De Grasse, de 29 anos, não foi além do 10.º tempo nas semifinais, em 20,41 segundos, ficando a 10 centésimos de segundo do último repescado, Makanakaishe Charamba, do Zimbabwe.

Na sua especialidade, Lyles, tricampeão do mundo dos 200, cumpriu meia volta à pista em 20,08, sendo batido na sua série por Letsile Tebogo, do Botswana, terceiro nos últimos Mundiais, o único a baixar dos 20 segundos (19,96), acabando ainda com um tempo pior do que o seu compatriota Kenny Bednarek (20,00), prata em Tóquio2020.

A fina dos 200 metros está marcada para quinta-feira, às 20:30 locais (19:30 em Portugal).