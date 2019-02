O Lyon venceu hoje por 2-1 na receção ao Guingamp, último classificado da liga francesa de futebol, na abertura da 25.ª jornada, e aproximou-se do segundo lugar ocupado pelo Lille, que está agora à distância de três pontos

A equipa da casa abriu o marcador aos 15 minutos por Martin Terrier, na recarga a um primeiro remate defendido pelo guarda-redes Marc-Aurele Caillard, mas o Guingamp restabeleceu o empate seis minutos volvidos, aos 21, pelo central camaronês Felix Eboa, que cabeceou para o fundo das redes na sequência de um pontapé de canto.

O jogo acabou por ser resolvido aos 35 minutos, com um momento de inspiração do avançado Nabil Fekir, com um remate fantástico de fora da área.

Com este triunfo, o Lyon manteve o terceiro lugar, com 46 pontos, mas está agora a apenas três do segundo, ocupado pelo Lille, que recebe o Montpellier no domingo, enquanto o Paris Saint-Germain mantém-se confortável na liderança com 59 pontos, tendo menos dois e três jogos disputados do que o segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No outro jogo de hoje da 25ª jornada, o Nimes recebeu e venceu o Dijon por 2-0, vitória que lhe permite subir provisoriamente ao nono lugar, com 36 pontos, enquanto o Dijon é 17.º, primeiro acima da ‘linha de água’, com 19 pontos.