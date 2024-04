De acordo com a lista divulgada, os ‘Blues’ são a equipa que mais gasta em comissões de agentes, com 75 ME pagos a agentes, enquanto os ‘citizens’ aparecem logo no segundo lugar, com 60 milhões.

O internacional português Matheus Nunes integra esta lista, ele que no início da época rumou à cidade de Manchester a troco de 62 milhões de euros pagos ao Wolverhampton.

Já o Manchester United apresenta um gasto de 34 milhões, o Liverpool 31 milhões e o Arsenal mais de 24 milhões.

O pagamento de comissão a agentes aumentou significativamente face aos 318 milhões gastos na última época.

Nos 203 milhões gastos na temporada 2016/2017, as comissões a agentes duplicaram nos últimos sete anos.