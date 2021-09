Um dia depois de ter celebrado o ouro no K1 1.000, Pimenta cumpriu os 5.000 metros em 20.03,19 minutos, sendo apenas 22 centésimos mais lento do que o vencedor, o húngaro Balint Noe, campeão europeu na distância. O dinamarquês Mads Pedersen foi terceiro, a 10,28 segundos do vencedor.

Com a prata hoje conquistada, o canoísta limiano garantiu o pleno de pódios em Mundiais e Europeus em K1 1.000 e K1 5.000 neste ciclo olímpico, fechando com chave de ouro a prestação nacional na capital dinamarquesa.

Esta é a quinta medalha de Portugal nos Mundiais de Copenhaga, o melhor resultado de sempre da representação lusa, depois do ouro conquistado por Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, da prata de João Ribeiro no K1 500 metros, da prata de Francisca Laia e Messias Baptista em K2 200 misto e do bronze de Norberto Mourão na canoagem adaptada, em VL2.