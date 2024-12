A agressão ao árbitro José Alves, confirma o organismo, ocorreu num jogo de veteranos “entre as equipas Malmequeres de Noeda e Alfenense”, no Pavilhão do Lagarteiro, em partida da 10.ª jornada do quarto escalão do Campeonato de Veteranos da Associação de Futebol do Porto.

“Estamos totalmente solidários com [o árbitro] José Alves, com a Academia de Árbitros de Futsal Albino Nogueira e com a AF Porto nas decisões que venham a tomar para condenar esta atitude vergonhosa”, afirmou o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, em comunicado.

Para o dirigente, “não há espaço no futebol nem no desporto para quem não sabe respeitar os mais elementares princípios de respeito” para com os intervenientes.

“A APAF condena e condenará sempre qualquer ato de violência contra os árbitros ou qualquer outro agente e espera que os intervenientes destas inenarráveis ações sejam severamente punidos. É hora de garantirmos que este tipo de comportamentos são erradicados de vez do futebol português”, conclui Luciano Gonçalves.