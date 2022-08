De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos ‘dragões’ na Internet, o defesa, de 28 anos, deixou de estar limitado à realização de treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento para dar um passo na recuperação da lesão sofrida em dezembro de 2021.

Além de Manafá, o boletim clínico do FC Porto continua a englobar o sérvio Marko Grujic, que acusou fadiga muscular na vitória em Vizela (1-0), em jogo da segunda jornada da I Liga, disputado em 14 de agosto, e voltou hoje a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

A formação treinada por Sérgio Conceição regressou ao trabalho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para dar início à preparação da visita ao Gil Vicente, da quinta ronda da prova, no sábado, às 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos.

Depois de três vitórias em outras tantas jornadas, o FC Porto perdeu a invencibilidade no campeonato no terreno do Rio Ave (1-3), no domingo, e desceu ao terceiro lugar, com os mesmos nove pontos de Benfica, que tem em atraso a receção ao Paços de Ferreira, prevista para terça-feira, e Portimonense, todos a um do líder isolado Sporting de Braga.