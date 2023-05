Depois do empate a um golo em Madrid, o português Bernardo Silva fez os dois primeiros golos dos ‘citizens’, aos 23 e 37 minutos, com o brasileiro Éder Militão (76) a marcar na própria baliza e o argentino Julián Álvarez (90+1) a fazer o 4-0.

Em busca do seu primeiro título da ‘Champions’, o Manchester City regressa à final, duas temporadas depois de ter perdido com o Chelsea no Estádio do Dragão, defrontando o Inter Milão, três vezes campeão europeu, no encontro decisivo, marcado para 10 de junho, em Istambul.