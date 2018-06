O ex-futebolista Diego Armando Maradona, que na terça-feira assistiu à vitória da Argentina frente à Nigéria (2-1), que qualificou os sul-americanos para os oitavos de final do Mundial2018, negou ter sido hospitalizado após o jogo.

“Quero dizer-vos que estou bem, não estou, nem estive internado. No intervalo do jogo com a Nigéria, tinha dores no pescoço e sofri uma descompensação”, declarou o ex-selecionador e ‘estrela’ da Argentina, na sua página oficial do Instagram.

No fim do jogo, o ex-jogador, campeão do Mundo em 1986, recebeu assistência médica ao abandonar as instalações do estádio de São Petersburgo e muitos foram os rumores de que tinha sido hospitalizado.

O golo de Marcos Rojo, aos 86 minutos, deu a vitória à Argentina, com as imagens televisivas a mostrarem Maradona a fazer gestos ofensivos com as mãos, na comemoração do lance que daria o apuramento à equipa argentina.

“Fui observado por um médico e ele recomendou-me que fosse para casa antes da segunda parte, mas eu quis ficar porque estávamos a jogar o ‘tudo ou nada’. Quero mandar um beijo para todos, desculpem o susto e obrigado”, adiantou Maradona.

No jogo, Messi inaugurou o marcador, aos 14 minutos, mas a Nigéria ainda empatou de grande penalidade, aos 51, por Victor Moses, antes de Rojo, ex-jogador do Sporting, devolver a esperança à Argentina.

Nos ‘oitavos’, a Argentina vai defrontar a França, finalista vencida do Euro2016, frente a Portugal (1-0), no sábado, às 15:00 (horas de Lisboa), em Kazan.