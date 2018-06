Diego Maradona foi assistido por paramédicos no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo no final do jogo entre Argentina e Nigéria. O Jornal Olé avança que o futebolista sofreu um pico de tensão arterial.

A imprensa argentina diz que o ex-jogador terá tido dificuldades em manter-se em pé devido a um pico de tensão arterial. Durante hora e meia de jogo, que terminou com a vitória da Argentina frente à Nigéria (2-1), Diego Maradona vivia todos os momentos de forma intensa, chegando a empoleirar-se sobre uma barreira de vidro, enquanto o guarda-costas o segurava pela cintura. O ex-jogador já não terá visto o últimos minutos da partida - momento em que foi ajudado pelas pessoas que o circundavam a abandonar a plateia, a fim de ser visto pelos paramédicos.