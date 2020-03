De acordo com a mesma fonte do Maratona Clube de Portugal, a corrida vai realizar-se com os mesmos 16.500 inscritos na meia maratona e os 14 mil na mini maratona (10 quilómetros).

O adiamento da corrida mais participada do país, que atravessa a Ponte 25 de Abril, ocorre um dia depois de o Governo ter recomendado o adiamento ou cancelamento de eventos com mais de cinco mil pessoas, devido à epidemia do Covid-19.

“Perante esta decisão, a organização da EDP meia maratona de Lisboa vê-se obrigada a adiar a realização das provas previstas para os 21 e 22 de março”, lê-se no comunicado da organização.

A 30.ª edição da EDP Meia Maratona de Lisboa estava marcada para o dia 22 de março.

Para o mesmo dia estava prevista uma prova de 10 quilómetros, que no total juntaria na capital portuguesa 35.000 atletas.

No passado dia 3 de março, a organização tinha anunciado medidas preventivas.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.

[Notícia atualizada às 10h46]