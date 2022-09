A Meia Maratona, em conjunto com a prova não competitiva de oito quilómetros, Mini Maratona, ambas com partida no mesmo dia na Ponte Vasco da Gama, fecharam como previsto nos 16.000 registos.

“Já ultrapassámos os 24 mil participantes, somando as inscrições em todas as provas que decorrem no fim de semana. Este número deixa-me francamente satisfeito e está em linha com o crescimento de participantes que já estávamos a registar antes da Covid-19”, salientou o presidente do MCP, Carlos Moia.

Quase 40% dos participantes são estrangeiros, oriundos de mais de 90 países, com especial destaque para França, Reino Unido e Espanha, e 60% dos inscritos são do sexo masculino.

A maratona e a meia maratona são duas provas categorizadas como Elite Road Races, pela World Athletics, distinção que distingue as melhores corridas do mundo, e fazem parte do ‘top 5’ das corridas mais participadas e mais populares do país.

“Vamos receber o maior número de atletas de elite estrangeira de sempre. Esse recorde está já garantido”, adiantou Carlos Moia, sem acrescentar pormenores, que serão revelados na conferência de imprensa de apresentação das corridas, em 07 de outubro.