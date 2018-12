A maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 vai começar entre as 05:30 e as 06:00 da manhã, para reduzir o impacto que o calor esperado na capital japonesa terá nos atletas e espetadores, anunciou hoje a organização.

“Os organizadores da maratona olímpica Tóquio2020 ainda precisam de acordar com a Associação Internacional das Federações de Atletismo [IAAF] antes de definir a hora exata da partida”, explicou o membro do Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates.

Na base da decisão de alterar o horário da maratona olímpica – que já tinha sido, anteriormente, antecipada para as 07:00 e contará com presença médica reforçada - esteve a onda de calor que atingiu Tóquio no verão passado, que provocou um elevado aumento do número de mortes.

Para além do atletismo, também a prova de bicicleta todo o terreno (BTT) sofreu alterações, tendo sido adiada em uma hora, devido ao intenso calor que é previsto para Tóquio na data da competição, entre 24 de julho e 9 de agosto.