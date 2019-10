Com este triunfo, Márquez torna-se o piloto com maior número de vitórias aos comandos de uma Honda, chagando às 55, ultrapassando o australiano Mick Doohan, com 54.

Foi o 11.º triunfo do campeão mundial este ano em 17 corridas já disputadas, quinto consecutivo.

Márquez tem agora 375 pontos, contra os 240 do italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi apenas sétimo.

Com a ausência nesta prova, Miguel Oliveira viu o italiano Andrea Iannone (Aprilia) descolar no Mundial. O português baixou uma posição, até ao 17.º lugar, com 33 pontos.

A próxima corrida será já no domingo, em Sepang, na Malásia, com a equipa Tech3 em dúvida sobre a recuperação do piloto português.

Em Moto2, a vitória sorriu ao sul-africano Brad Binder (KTM), mas o terceiro lugar do suíço Thomas Lüthi (Dynavolt Kalex) foi suficiente para impedir o espanhol Alex Márquez (EG Kalex) festejar o título.

Em Moto3 venceu o italiano Lorenzo dalla Porta (Leopard Honda) que, assim, se sagrou campeão mundial pela primeira vez.