O internacional brasileiro fez três publicações na sua conta oficial de uma rede social, uma das quais uma foto com a camisola do ‘Flu’, juntamente com uma mensagem com as palavras “chegou a hora de voltar”.

Na segunda publicação, apresenta um vídeo onde são recolhidos alguns dos seus melhores momentos ao longo dos anos, desde a primeira passagem pelo Fluminense até à última pelos gregos do Olympiacos, incluindo, obviamente, o seu percurso no Real Madrid, ao serviço do qual conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, e na seleção brasileira.

A terceira publicação, alinhada com as duas anteriores, é um grande plano do seu rosto com a frase “bem-vindo ao lar”, em inglês, espanhol e português.