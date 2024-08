Os 27 atletas portugueses que vão representar as cores nacionais em 10 modalidades diferentes nos Jogos Paralímpicos deste ano, em Paris, foram recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Após o discurso do presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, que terminou a pedir aos atletas que fizessem apenas o melhor que conseguissem, o presidente Marcelo entregou os dois porta-estandartes aos atletas escolhidos para carregarem as bandeiras na "cidade das luzes".

Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa começou o seu discurso a agradecer aos patrocinadores e autarcas por fazerem aquilo que, às vezes, "o Governo não consegue fazer", referindo-se ao apoio prestado aos atletas, que lhes permite estarem presentes nas competições internacionais.

A comitiva lusa parte já no próximo domingo, dia 25 de agosto, para Paris à procura de bons resultados e, se possível, de novas medalhas paralímpicas.

A competição começa no dia 28 de agosto e termina a 8 de setembro.