Trotta, de 28 anos, fez a formação no Nápoles e emigrou para Inglaterra quando era ainda sub-17, onde jogou nas escolas do Machester City, Fulham, clube no qual se estreou como sénior, passando também por Fulham, Wycombe, Brentford e Barnsley.

Em 2015, voltou para Itália, tendo passado por Avellino, Sassuolo, Crotone e Ascoli, antes de voltar ao Frosinone.

O atacante tem mais de 80 jogos na Série A italiana, além de já ter passado pelas seleções jovens transalpinas, pelas quais participou no Europeu de sub-21 de 2015.

"Estou muito satisfeito por ter dado este novo passo na carreira. Sei que o Futebol Clube de Famalicão é um clube que está a crescer no futebol português e desejo ajudar a equipa a conseguir manter essa trajetória ascendente", afirmou em declarações ao site do clube.