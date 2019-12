"O Everton Football Club pode confirmar que o treinador Marco Silva abandonou o clube", pode ler-se no comunicado oficial publicado pelo clube inglês.

No texto, a direção agradece "ao Marco pelo seu serviço nos últimos 18 meses e deseja-lhe o melhor no futuro".

Após 15 jornadas, o Everton, que perdeu os últimos três jogos, caiu para os lugares de despromoção da ‘Premier League’, seguindo no 18.º lugar, com 14 pontos.

Marco Silva, de 42 anos, foi confirmado como treinador do Everton em 31 de maio de 2018 e, na época 2018/19, ficou no oitavo lugar na Liga inglesa, com 54 pontos, a três do Wolverhampton, sétimo, que se qualificou para a Liga Europa.

Nas restantes provas, os ‘toffees’ foram eliminados na quarta ronda da Taça de Inglaterra e na terceira da Taça da Liga.

Em 2019/20, o Everton é antepenúltimo no campeonato e qualificou-se para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, recebendo em 18 de dezembro o Leicester.

O clube de Liverpool adiantou ainda que “será Duncan Ferguson a assumir interinamente a equipa e a comandá-la no embate de sábado com o Chelsea” e que tentará “confirmar um novo técnico permanente o mais depressa possível”.