O antigo avançado, campeão europeu pela Holanda em 1988, já pediu desculpa por ter dito ‘sieg heil’, saudação nazi usada pelo Terceiro Reich, logo após a emissão de uma entrevista a um treinador alemão, mas o caso continua a fazer estragos. Depois de ter sido suspenso das suas funções de comentador do canal Fox Sports, van Basten foi agora retirado do videojogo FIFA 20.

"Estamos a par dos recentes comentários feitos por Marco van Basten. Temos uma expectativa que o nosso compromisso com a igualdade e diversidade se mantém no nosso jogo. Como tal, vamos suspender os items Marco van Basten", pode ler-se na mensagem. O jogador estava disponível no modo de jogo FIFA Ultimate Team enquanto jogador ícone.

Em comunicado, a Fox Sports distanciou-se do comentário, que apelidou de “estúpido e inapropriado”, e anunciou a suspensão do ex-jogador e selecionador holandês, doando a verba que lhe pagaria a um instituto na Holanda que trabalha com vista à consciencialização sobre o Holocausto.

Apesar da suspensão na Fox Sports ter durado apenas uma semana, não se sabe se esta retirada da figura holandesa do jogo será temporária ou não. Na mensagem, apenas surge que a suspensão durará "até novo aviso".