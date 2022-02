O Estoril Praia ficou reduzido a 10 jogadores com a expulsão do defesa espanhol Carles Soria, aos 68 minutos, com cartão vermelho direto, e, apesar de ter somado o segundo empate seguido e sétimo jogo sem vencer no campeonato, permanece no sétimo lugar, com os mesmos 27 pontos do Vitória de Guimarães.

Os madeirenses subiram provisoriamente ao oitavo posto, com 25 pontos, e em igualdade com o Portimonense, após o terceiro jogo consecutivo sem vencerem na I Liga.