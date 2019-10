O norueguês Haitam Aleesami adiantou o Amiens, aos 11 minutos, mas o argentino Dario Benedetto repôs a igualdade para os marselheses, aos 23.

Ainda no primeiro tempo, Sehrou Guirassy colocou a formação da casa novamente em vantagem, aos 41 minutos, de grande penalidade, antes de o colombiano John Mendoza consumar o segundo triunfo do Amiens na ‘Ligue 1’, aos 90+1.

Após três empates consecutivos, o Marselha averbou o quarto encontro seguido sem vencer, mantendo-se no quinto lugar, com 13 pontos, a cinco o líder Paris Saint-Germain, que no sábado recebe o Angers, que divide o segundo posto com o Nantes, ambos com 16.

De resto, os marselheses desperdiçaram a possibilidade de igualarem, provisoriamente, aquelas duas formações na vice-liderança.