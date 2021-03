Esta derrota, em vésperas de o novo treinador, o chileno Jorge Sampaoli, se estrear no comando técnico, é muito penalizadora para a equipa que até há poucas semanas era treinada pelo português André Villas-Boas, que se deixou dominar pelo 12º classificado do grupo D da IV Divisão francesa, arrastando-se em campo de forma penosa.

Mais grave ainda esta eliminação pelo facto de o treinador interino Nasser Larguet ter mantido a maioria dos habituais titulares, o que não impediu que o Canet Roussilon tivesse chegado à vantagem aos 21 minutos, por Jeremy Posteraro, com o Marselha a conseguir restabelecer o empate aos 38, pelo avançado polaco Arkadiusz Milik.

O golo que decidiu o destino da eliminatória foi de autoria de Yohan Bay, o herói local, que fez história no clube, aos 71 minutos, ao colocar a sua equipa nos oitavos de final da Taça, à qual se junta o Lille, que não facilitou e foi a casa do Gazeléc Ajaccio, também do quarto escalão, vencer por 3-1 e ‘carimbar’ o apuramento.

De destacar na vitória do atual líder da Liga francesa o contributo do médio Xeka, que hoje foi adaptado a central e fez dupla no eixo da defesa com o compatriota Tiago Djaló, e que marcou o segundo golo do Lille, aos 71 minutos, altura em que o resultado passou para 2-0.

Enquanto o internacional português José Fonte, titularíssimo e capitão de equipa, foi poupado, Renato Sanches acabou por ir a jogo, a partir dos 62 minutos, a render o médio francês Benjamin André, mas no ‘banco’ do Lille sentou-se outro português, o jovem Bica Reis, de apenas 17 anos.

Em outro jogo dos 16 avos de final, o Angers, da liga principal, não teve dificuldade em garantir o apuramento, ao golear na receção a Club Franciscain, por 5-0.