Em declarações à agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, João Aranha, adiantou que a atleta natural de Viana do Castelo, invisual, “entrou na primeira bateria do dia, tendo-se sagrado campeã europeia individual feminina e, após disputar a o no Open AS-VI com os atletas masculinos, alcançou o terceiro lugar no primeiro campeonato europeu de surf adaptado”.

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje a surfista portuguesa Marta Jordão Paço: "Parabéns à Marta Paço, jovem atleta do Surf Clube de Viana do Castelo que hoje conquistou o título de campeã da Europa de surf adaptado. Parabéns também a toda a organização do Eurosurf Adaptive 2019 pela realização do evento", escreveu António Costa hoje no seu Twitter oficial.

A entrega dos prémios está marcada para as 16:00, no Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo, na Praia do Cabedelo, na margem esquerda do rio Lima.

A entrega dos prémios está marcada para as 16:00, no Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo, na Praia do Cabedelo, na margem esquerda do rio Lima.

Além de Marta Jordão Paço, a seleção lusa é composta por Nuno Vitorino, Camilo Abdula e Nuno Maltêz.

Segundo João Aranha, Camilo Abdula é vice-campeão europeu na classe AS1, Nuno Maltêz, na categoria AS4, foi quarto da geral e Nuno Vitorino sagrou-se campeão europeu na categoria AS 5 Assist.