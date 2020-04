"Só posso agradecer o tempo que passei no Benfica, porque permitiu-me ir jogar para Inglaterra depois. Nunca teria ido diretamente da Suécia para Inglaterra. Em Portugal, melhorei mesmo muito tecnicamente", disse.

Apesar de ter iniciado a época 1998/99 como titular do Benfica, inclusive marcando um golo ao Beira-Mar (3-0), Martin Pringle acabou por ser relegado nas escolhas do escocês Graeme Souness, perdendo ainda mais espaço no plantel em dezembro de 1998, quando as ‘águias' contrataram o galês Dean Saunders e o então internacional português Jorge Cadete.

"O Benfica vendeu o Brian Deane ao Middlesbrough e o treinador, Graeme Souness, contratou o Dean Saunders, um jogador que ele contratava para todos os clubes que treinava. Ao mesmo tempo, o presidente [João Vale e Azevedo] ainda foi buscar o Jorge Cadete. No plantel, ainda havia o Nuno Gomes, que estava em ascensão, e a grande estrela da equipa, o João Pinto. Depois de tanto me esforçar, passei de primeira para quinta opção", contou ao Aftonbladet.

Nas duas épocas e meia em que esteve ao serviço do Benfica, Martin Pringle somou 35 jogos oficiais e oito golos pelos ‘encarnados'. Seguiram-se quatro temporadas no Charlton, antes de encerrar a carreira no Grimsby Town, em 2002.

Desde então, enveredou pela carreira de treinador, acumulando experiências no futebol masculino e feminino na Suécia, bem como no Copenhaga, da Dinamarca.