O espanhol Jorge Martín (Ducati) venceu hoje a corrida sprint do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em quinto, e adiou a atribuição do título mundial para a corrida de domingo.

O piloto madrileno, que partiu com 21 pontos de atraso para Bagnaia, líder do campeonato, cruzou a meta com uma vantagem de 0,190 segundos sobre o sul-africano Brad Binder (KTM), segundo, e 2,122 sobre o espanhol Marc Márquez (Honda), que foi terceiro. Com estes resultados, Martín reduziu para 14 pontos a desvantagem para Bagnaia, que hoje foi apenas quinto classificado, quando estão ainda 25 em disputa. Bagnaia revalida o título se terminar a 20.ª e última corrida do ano entre os cinco primeiros classificados. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram