Em entrevista à TVI/CNN Portugal, o técnico espanhol de 50 anos assumiu que, em 30 de agosto, vai chamar novos jogadores para os duelos com Croácia e Escócia, na estreia da Liga das Nações, e prometeu uma seleção “melhor e mais preparada”, apesar do desalento vivido nos último Europeu, que decorreu na Alemanha.

“O Cristiano Ronaldo está disponível. Está a jogar pelo seu clube, até marcou hoje. Os dados físicos e a informação que temos do Cristiano são muito bons. É um jogador que apresenta sempre uma grande atitude e é muito importante para a equipa”, explicou Martínez.

O selecionador nacional desvalorizou a idade avançada de Ronaldo, que em fevereiro do próximo ano completa os 40 anos, e também a imagem que o avançado deixou no Euro2024, em que ficou em branco em todo o torneio.

“A experiência é muito importante ao nível de seleções. Não podemos falar de idades. O Pepe, por exemplo, fez um Europeu impecável. O balneário é sempre melhor quando há experiência”, reforçou.

Sobre o Euro2024, na primeira vez que abordou publicamente a campanha lusa, Martínez afastou qualquer arrependimento pelas decisões tomadas antes e durante o torneio e lamentou a derrota com a França, nos ‘quartos’, numa partida em que considerou Portugal superior.

“Os jogadores tiveram uma atitude e um compromisso exemplares durante todo o torneio. Faltaram os golos e, claro, precisamos de saber a razão. Temos de melhorar. Não perdemos contra a França e estou muito orgulhoso. Fomos superiores e jogámos olhos nos olhos. A seleção ficou melhor e mais preparada”, considerou.

Contudo, o selecionador nacional confessou que a derrota com a Geórgia (2-0), na última jornada da fase de grupos e que fica para a história como a pior de sempre de Portugal num Europeu (nunca tinha perdido contra uma seleção com um ranking tão baixo na prova), foi “muito negativa”.

“Estávamos qualificados e faltou intensidade contra uma equipa que estava a lutar pela qualificação”, justificou.

Sobre a Liga das Nações, com a fase de grupos a arrancar em setembro, Martínez assumiu a chamada de alguns nomes novos, referindo-se a Pedro Gonçalves, do Sporting, e também, com alguma surpresa, a Renato Veiga, que ‘saltou’ esta temporada para o Chelsea.

O treinador espanhol, que falhou qualquer título ou até uma final nos sete anos que passou na Bélgica, naquela que é apontada como a melhor geração de sempre desse país, assumiu ainda que o “objetivo supremo” com Portugal é ser campeão mundial em 2026, no torneio que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.