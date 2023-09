“Gosto de ter uma equipa ganhadora, com qualidade sem bola e com bola. Na Eslováquia (1-0), as qualidades sem bola foram de alto nível. Com bola, não tivemos os momentos que podemos ter, ainda mais tendo em conta as qualidades individuais que há no balneário. Mas, a atitude e o esforço foi fantástico”, afirmou Roberto Martínez.

O técnico de 50 anos falava aos jornalistas no Estádio Algarve, palco do duelo com os luxemburgueses, na conferência de imprensa de antevisão da sexta jornada do Grupo J.

“Precisamos de melhorar a ligação entre os jogadores. Temos de ser mais competentes em algumas situações táticas. Queremos fazer já isso com o Luxemburgo e terminar esta janela de jogos com mais uma vitória. Queremos repetir o que fizemos de bom na Eslováquia, mas durante os 90 minutos completos”, disse.

Apesar do triunfo por 6-0 no primeiro embate no grupo, Martínez lembrou que o Luxemburgo chega ao Algarve no segundo lugar do Grupo J, com 10 pontos, e com um registo de três vitórias consecutivas.

“Será um jogo difícil. O Luxemburgo é uma equipa que está confiante depois dos últimos resultados e que tem uma boa ligação entre jogadores e treinador. Tem uma ideia clara de jogo e de ataque”, referiu o treinador espanhol.

O selecionador nacional confessou que nunca imaginou iniciar a fase de apuramento para o próximo Europeu com cinco vitórias seguidas e enalteceu o “foco e a atitude” dos seus jogadores.

“No futebol internacional, se não fizermos o nosso melhor, podemos perder pontos contra qualquer equipa. Não imaginei este começo. Cinco jogos em diferentes momentos da época, com mudanças de carreira e mudanças pessoais na vida dos jogadores. Ter continuidade a nível internacional é muito difícil. Mas, claro, acredito sempre que temos capacidade para ganhar todos os jogos”, concluiu.

Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarto. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do inglês John Brooks.