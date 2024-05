As principais ausências neste grupo, tendo em conta as últimas convocatórias, foram Raphael Guerreiro, Matheus Nunes, Ricardo Horta e Bruma.

Do lado do Sporting, campeão nacional, só Gonçalo Inácio foi chamado e Ricardo Martínez justificou as ausências, por exemplo, de Pote e Trincão.

"Não foi possível para um jogador entrar na lista do Europeu se não fez parte da Seleção durante os últimos seis estágios. Acho que temos muitos jogadores, tivemos um apuramento impecável e temos decisões difíceis, mas que precisamos de tomar para ter uma equipa equilibrada com todas as opções que precisamos. Trincão e Pote tiveram uma época excecional, mas tiveram azar porque o estágio de março era importante. Agora teriam de sair alguns para eles entrarem. Com muita honestidade e trabalho, as decisões têm em conta o que precisamos de fazer no Europeu. É uma lista de 26 jogadores que dará uma boa resposta", disse Martínez, falando depois da liderança de Pepe e Cristiano Ronaldo.

"Temos um balneário muito interessante porque temos jogadores de gerações diferentes. Os nomes do Pepe e do Cristiano são de uma geração diferente da de Bernardo, Rúben Dias, João Neves e António Silva. O papel do Pepe no balneário é importante, a forma de representar a camisola da Seleção. Foi interessante ver o Pepe fazer dois jogos em março e manter a baliza a zeros durante os 90 minutos em que jogou. A sua comunicação, o seu posicionamento, fazem com que, quando está apto, seja um jogador muito importante. Cristiano Ronaldo é um jogador que marca 42 golos em 41 jogos pelo seu clube, e isso mostra uma continuidade e capacidade física de estar sempre apto, além da qualidade que tem à frente da baliza que gostamos muito e precisamos", disse.

Roberto Martínez também foi convidado a reconhecer o jogador que mais lhe custou deixar fora e não se coibiu de responder.

"Não gosto de falar de nomes em específico, mas acho que preciso de falar de um jogador que foi muito difícil deixar fora, que é o Ricardo Horta. É um exemplo, um jogador técnica e taticamente que é um sonho para um treinador. Ele fez tudo para estar na lista. O momento de forma do Francisco Conceição é importante. Temos opções para jogar com uma linha de cinco, de três, de quatro, de jogar com dois pontas-de-lança também. Acho que essa mistura do grupo a nível de jogadores é perfeita".

Falando sobre o Campeonato da Europa concretamente, Martínez diz-se preparado para atingir o "nível máximo".

"O selecionador está aqui para relançar o trabalho dos jogadores e fazer uma equipa melhor, tentar dar tudo para termos vantagem tática. A Federação é muito profissional, como selecionador e equipa técnica temos tudo para atingir o nível máximo. Precisamos de estar todos os dias juntos para crescer. O talento dos jogadores é fácil de medir. Gostaria de transmitir a qualidade pessoal dos jogadores e a forma de mostrar orgulho para jogarem pela Seleção, isso é muito importante para mim e dá-me muito orgulho e força", diz.

Os 26 convocados de Portugal para o Europeu de 2024.

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: António Silva, Danilo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Rúben Dias.

Médios: Bruno Fernandes, João Neves, João Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, Bernardo Silva.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão.