Neste último Entrudo Chocalheiro, no início de março, foi inaugurado um mural em homenagem ao Sumo Pontífice naquela localidade do distrito de Bragança no lugar conhecido como Largo da Capela, que os Caretos propõem agora que se passe a chamar Praça Papa Francisco.

“Esta proposta surge como forma de agradecimento e reconhecimento pela audiência concedida pelo Santo Padre à comitiva dos Caretos de Podence, no passado dia 22 de janeiro de 2025, no Vaticano”, explicou a Associação Grupo dos Caretos de Podence num comunicado enviado.

“A receção calorosa por parte do Papa Francisco foi um momento marcante na história da tradição dos Caretos, reforçando a sua projeção internacional e o seu valor enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade”, considerou ainda a associação transmontana.

Com a morte do Papa na segunda-feira, aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado, “este gesto ganha dimensão eterna — um encontro entre tradição e fé que ficará para a história”, refere a associação.

Uma comitiva dos Caretos de Podence foi recebida pelo Papa, no Vaticano, em 22 de janeiro, a propósito do assinalar dos cinco anos como Património Cultural Imaterial da Humanidade da tradição.

Nesse dia, os caretos ofereceram ao líder da Igreja Católica um casado do fato dos mascarados, feito de colcha de lã e adornado com franjas do mesmo material nas cores vermelho, amarelo e verde.

Nessa ocasião, o presidente da Associação Grupo dos Caretos de Podence, António Carneiro, adiantou que seria feita uma homenagem durante os eventos carnavalescos, o que foi materializado na pintura de um mural, da autoria do artista transmontano Ricardo Dobrões, conhecido como Trip Dots.

Este mural juntou-se a outros já existentes, onde figuram, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, Cristiano Ronaldo e António Guterres.

Esta manhã, António Carneiro confirmou à Lusa que a proposta formal seguiu hoje para os responsáveis.

“Penso que fomos a última delegação portuguesa que o Papa Francisco recebeu no Vaticano. Sabemos que a vida é isto mesmo, mas ficamos muito tristes. Mas temos de continuar sempre para a frente, como ele nos disse”, afirmou António Carneiro, manifestando também confiança de que a ideia vai ter aceitação.

Contactado pela agência Lusa, João Alves, presidente da junta de freguesia de Podence, disse ver a iniciativa com bons olhos, mas lembrou que os processos para mudanças de nomes de ruas e lugares têm os seus trâmites.

“Vejo com bons olhos. Contudo, o nome das ruas não pode ser mudado por nossa vontade. Tem de ir à comissão de toponímia e ser aprovado em Assembleia Municipal. Mas acho que é uma bonita homenagem ao Papa Francisco, que bem a merece”, disse João Alves.

Fonte do município de Macedo de Cavaleiros reforçou à Lusa que mudanças deste género têm de seguir os procedimentos impostos, e que, por isso, a proposta será analisada e discutida e só depois a Câmara Municipal irá manifestar-se oficialmente sobre ela.

O Papa Francisco nasceu em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, e foi primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

Portugal decretou três dias de luto nacional.