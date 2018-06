O piloto checo Mato Homola (Peugeot) venceu hoje a segunda corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), em Vila Real, tendo o francês Yvan Muller (Hyundai) sido segundo e reforçado a liderança do campeonato.

Numa tarde com temperaturas altas em Vila Real, a corrida foi ‘morna’, com a `joker lap´ a ter um papel preponderante no resultado final desta segunda das três corridas pontuáveis para o WTCR.

O checo foi o mais rápido nas 11 voltas ao traçado citadino de Vila Real, com Yvan Muller, líder do campeonato, a ser segundo, a 0,764 segundos do vencedor. Na terceira posição, a fechar o pódio, ficou o espanhol Pepe Oriola (Cupra), repetindo a posição que havia conquistado na corrida de sábado.

Yann Erhlacher (Honda), que chegou a Vila Real na liderança do WTCR, um dos pilotos acidentados durante a corrida de sábado, terminou na sétima posição, mais longe do seu tio Yvan Muller, líder do WTCR.

A terceira, última e mais longa corrida do fim de semana (13 voltas) no WTCR em Vila Real está marcada para as 17:10.