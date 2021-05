O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, quinta prova da temporada, e ascendeu à liderança do Campeonato do Mundo.

Verstappen, que dominou a corrida desde o arranque, deixou o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) na segunda posição, a 8,968 segundos, e o britânico Lando Norris (McLaren), em terceiro, a 19,427, quando viu a bandeira de xadrez, mostrada pela tenista Serena Williams. Com estes resultados e aproveitando o facto de o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) ter sido apenas sétimo classificado, Verstappen é o novo líder do campeonato, com 105 pontos, contra os 101 de Hamilton.