Verstappen chegou à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) , conseguindo assim a sua primeira vitória no circuito de Albert Park e a segunda na temporada.

"Tivemos uma largada muito má, na primeira volta fui cuidadoso porque tinha muito a perder", disse o holandês Verstappen, que venceu a corrida de abertura da temporada no Bahrein e ficou em segundo em Jeddah, há quinze dias.

"Depois disso, o ritmo do carro foi rápido. Com as bandeiras vermelhas, não sei, realmente não entendo. Foi uma confusão, mas tivemos um bom ritmo e vencemos, isso é importante", revelou.

A vitória foi a primeira vitória de Verstappen em Melbourne e a primeira da Red Bull na Austrália desde o triunfo de Sebastian Vettel em 2011.