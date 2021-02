No duelo da primeira mão dos ‘oitavos’, os parisienses ‘vingaram’ a goleada sofrida diante dos catalães em 2017 (6-1) e venceram por claros 4-1, garantindo uma margem muito confortável para o segundo jogo, em 10 de março, em Paris, e dando um passo quase decisivo para a próxima ronda da competição.

De resto, em Camp Nou poder-se-á ter assistido a uma ‘passagem de testemunho’ que era expectável mais dia menos dia, com Lionel Messi, seis vezes eleito o melhor do mundo, a assistir em pleno relvado à confirmação — se é que ainda era precisa — de Kylian Mbappé como provável protagonista do futebol mundial na próxima década, sucedendo ao argentino e a Cristiano Ronaldo.

Messi ainda adiantou o FC Barcelona no marcador, aos 27 minutos, na conversão de uma grande penalidade cometida por Kurzawa sobre Frenkie de Jong, só que Mbappé rapidamente emergiu no ‘templo’ da Catalunha e assinou um ‘hat-trick’.

Com enorme ‘leveza’, esgueirou-se dentro da área do FC Barcelona e empatou o jogo, aos 32 minutos, operou a reviravolta no segundo tempo, aos 65, e fixou o resultado, aos 85, já depois de o italiano Moise Kean ter dilatado a vantagem do PSG, aos 70.

Além de ter sido decisivo para a primeira vitória de uma equipa francesa em Camp Nou para a Liga dos Campeões, Mbappé tornou-se no terceiro jogador a assinar um ‘hat-trick’ diante do ‘Barça’ na prova ‘milionária’, sucedendo ao ucraniano Andriy Shevchenko e ao colombiano Faustino Asprilla, que em 1997 contribuíram para as vitórias de Dinamo de Kiev (4-0) e Newcastle (3-2), respetivamente.

Com estes três golos, o jovem avançado gaulês tornou-se no terceiro melhor marcador da história dos parisienses, com 111, superando o português Pauleta (109) e integrando um pódio do qual fazem ainda parte o uruguaio Edinson Cavani (200) e o sueco Zlatan Ibrahimovic (156).

Em Budapeste, em jogo disputado em campo neutro, o Liverpool deixou para trás as três derrotas seguidas na Liga inglesa e impôs-se ao Leipzig por 2-0, parecendo igualmente bem lançado para os quartos de final da Liga dos Campeões.

No duelo entre treinadores germânicos, Jurgen Klopp superou Julian Nagelsmann, graças a dois golos marcados na segunda parte. O primeiro da autoria do ‘inevitável’ Mohamed Salah, aos 53 minutos, e o segundo apontado pelo ‘fiel escudeiro’ do egípcio, o senegalês Sadio Mané, aos 58.

A segunda mão do duelo entre ingleses e alemães está marcada para 10 de março, havendo ainda a dúvida se poderá ser disputada em Anfield Road.

Os oitavos de final da ‘Champions’ prosseguem na quarta-feira, com o FC Porto a receber a Juventus e o Borussia Dortmund a visitar o Sevilha, ambos os jogos com início marcado para as 20:00.