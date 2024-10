Segundo o jornal sueco, o atacante do Real Madrid é considerado "razoavelmente suspeito" nesta investigação, embora possa ser no grau mais fraco previsto na legislação do país escandinavo. Questionada se tinha conhecimento de uma denúncia contra Mbappé, a comitiva do jogador respondeu "não" à AFP.

A superestrela francesa alegou ter sido vítima de "fake news" na manhã desta segunda-feira, depois de outro jornal sueco, o Aftonbladet, ter informado que a polícia tinha aberto uma investigação de violação sem mencionar o suspeito.

"FAKE NEWS!!!! Isto está a tornar-se tão previsível, na véspera de uma audiência por acaso", indignou-se o jogador do Real Madrid na rede social X, relacionando essa informação à audiência marcada para terça-feira perante uma comissão da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) no âmbito da disputa entre o atacante e o seu ex-clube, o Paris Saint-Germain. Mbappé exige do PSG 55 milhões de euros em salários não pagos e outros bónus.

Segundo o Aftonbladet, Mbappé jantou com um grupo de pessoas próximas no restaurante Chez Jolie, na capital sueca, e depois foram à discoteca 'V', onde se encontraram com outras pessoas.

A suposta violação terá sido cometida na noite de quinta-feira "no centro de Estocolmo", segundo a denúncia a que o Aftonbladet afirma ter tido acesso. "A polícia tomou conhecimento da denúncia no sábado, depois da mulher ter sido atendida", acrescenta o jornal.

"Está em curso uma investigação sobre um crime que foi denunciado a 10 de outubro no centro de Estocolmo", disse à AFP o procurador responsável pelo caso, sem dar mais detalhes. Também procurada pela AFP, a polícia de Estocolmo não quis "nem confirmar nem negar" tais informações.

Segundo fotografias publicadas pelo Aftonbladet, a polícia esteve esta segunda-feira em frente ao hotel onde Mbappé e a sua comitiva estiveram hospedados.

Dada a repercussão que o caso começa a ter nas redes sociais na França, a comitiva do jogador apressou-se a falar sobre os rumores. "Hoje, um novo boato calunioso começa a inflamar as redes depois de ser publicado no jornal sueco AFTONBLADET", explicam em comunicado transmitido à AFP. "Essas acusações são totalmente falsas e irresponsáveis. A sua propagação é inaceitável".

"Para pôr fim a esta destruição metódica da imagem [de Kylian Mbappé], serão tomadas todas as ações legais necessárias para restaurar a verdade e processar qualquer pessoa ou meio de comunicação envolvido no assédio moral e no tratamento difamatório que Kylian Mbappé sofre repetidamente", alertam.

Aludido indiretamente pelo jogador no seu tuíte, o PSG limitou-se a "ignorá-lo e preservar a sua classe e dignidade", disse à AFP uma fonte próxima ao clube.