O defesa-central Chancel Mbemba, que terminou contrato com o FC Porto no final de junho, assinou pelos franceses do Marselha até 2025, anunciou hoje o clube vice-campeão francês de futebol.

“A sua velocidade, o seu poder, o seu impacto em duelos defensivos, bem como os seus inúmeros jogos europeus, fazem deste verdadeiro guerreiro um jogador muito valioso, cuja experiência beneficiará o nosso coletivo. O Chancel Mbemba colocará toda a sua energia e talento à disposição do clube para atingir os seus objetivos”, elogiou o emblema marselhês, em comunicado divulgado no site oficial. Aos 27 anos, o internacional pela República Democrática do Congo em 64 ocasiões passou os testes médicos e vai ter a quarta experiência da carreira fora do seu país. Nas quatro temporadas ao serviço do FC Porto, Mbemba foi campeão por duas vezes (2019/20 e 2021/22), já depois de celebrado o título na Bélgica, pelo Anderlecht, clube que representou entre 2012 e 2015. Pelo meio, atuou nos ingleses do Newcastle, de 2015 a 2018, antes de rumar aos 'dragões'. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram