André André representou o clube vimaranense nas seis últimas temporadas e numa delas, 2021/22, também jogou, emprestado, no Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Antes de ingressar no Vitória de Guimarães, o médio alinhou no FC Porto durante três épocas.

André André é o quinto reforço do Leixões para a nova temporada, depois do defesa central Noga (ex-Flamengo, Brasil), do médio ofenseivo Werton (ex-Flamengo, Brasil), do extremo Mauro Ribeiro (ex-Famalicão) e do médio Chicão (ex-Fafe).

A equipa de Matosinhos defronta na manhã de quinta-feira o Vianense, em mais um jogo de preparação, à porta fechada, para a época 2024/25, desta feita no seu recém-adquirido Complexo Desportivo de Fão, concelho de Esposense.

O Leixões recebe o Benfica B na primeira jornada da II Liga 2024/25, num encontro marcado para 10 de agosto, às 15:30, no Estádio do Mar, em Matosinhos.