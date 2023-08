João Geraldo, atual 44.º colocado do ranking mundial, impôs-se diante do gaulês (186.º), por 3-2, numa partida em que esteve a vencer por 2-0, permitindo ao adversário chegar ao empate, com o último parcial a ‘cair’ para o lado do luso.

Na segunda ronda, Geraldo vai defrontar o inglês Samuel Walker (206.º), em jogo agendado para sexta-feira.