Numa gala realizada em Paris, Messi, campeão do mundo pela Argentina no Mundial de futebol Qatar2022, juntou o prémio Laureus, que recebeu pela segunda vez, depois de o ter dividido com o piloto britânico Lewis Hamilton em 2020, ao de melhor jogador do ano da FIFA e à Bola de Ouro.

Além do prémio de desportista do ano, Messi voltou ainda a subir ao palco para receber o galardão para a melhor equipa, entregue à seleção argentina, que, no Qatar, conquistou o seu terceiro título mundial.

O argentino disse que "é uma grande honra" receber estes prémios, considerando estar em "inacreditável companhia" entre os vencedores do prémio de desportista no ano, nomeando figuras do desporto como Michael Schumacher, Tiger Woods, Rafael Nadal, Roger Federer, Usain Bolt, Lewis Hamilton e Novak Djokovic.

"Estou ainda mais feliz por a equipa da qual fiz parte no Mundial também ter sido reconhecida pela Academia Laureus esta noite. O Mundial foi uma aventura inesquecível para nós, e não tenho palavras para descrever a sensação de voltar à Argentina e ver o que a nossa vitória proporcionou ao povo do meu país. Foi uma experiência que jamais esquecerei e quero agradecer à Academia por honrar a nossa conquista", disse.

O prémio de desportista feminina do ano foi entregue a Shelly-Ann Fraser-Pryce, que, entre outras vitórias, conquistou a medalha de ouro nos 100 metros dos Mundiais de atletismo, o seu quinto título mundial, um recorde nas provas de velocidade.

"Fiquei emocionada por ter sido indicada ao lado de atletas mulheres tão inspiradoras. Ganhar este prémio, votado por alguns dos maiores desportistas de todos os tempos, é simplesmente incrível. Esta é a sexta vez que sou nomeada nesta categoria, portanto, finalmente, segurar a estatueta da Laureus nas minhas mãos é uma das maiores honras da minha carreira", assegurou a jamaicana.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz foi eleito o atleta revelação do ano, depois de ter vencido no Open dos Estados Unidos o seu primeiro torneio do Grand Slam, que lhe permitiu, aos 19 anos, subir ao topo do ranking mundial.

Depois de ter regressado à competição, meses após ter sofrido uma paragem cardíaca no Euro2020, o futebolista dinamarquês Christian Eriksen, atualmente no Manchester United, foi escolhido na categoria de ‘regresso do ano’.

Nos desportos de ação, a norte-americana Eileen Gu foi a galardoada, depois de ter vencido três medalhas no esqui 'freestyle' nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, algo nunca conseguido na modalidade.

A suíça Catherine Debrunner foi eleita a atleta paralímpica do ano, depois de bater quatro recordes mundiais de cadeira de rodas em pista numa só prova (100, 200, 400 e 800 metros na categoria T53), vencendo depois as suas duas primeiras maratonas.

O prémio Laureus ‘desporto para o bem’ foi entregue ao TeamUp, um programa global desenvolvido pela War Child, UNICEF Países Baixos e Save the Children, que usa a atividade física para aliviar o stress em crianças refugiadas.

Os prémios Laureus foram criados para promover o papel do desporto como instrumento de apoio à melhoria da sociedade e para celebrar o êxito desportivo.

Atribuídos anualmente desde 2020, os Laureus distinguem os melhores atletas do mundo tanto a nível individual como coletivo.