Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, o Barcelona informou que o avançado, cujo contrato termina no fim da época 2020/21, “poderá aproveitar para descansar antes de disputar no próximo mês a Copa América, após uma época em que foi um dos jogadores mais utilizados”.

Messi, melhor marcador da Liga espanhola, com 30 golos, vai falhar o encontro de sábado no estádio do Eibar, da 38.ª e última jornada do campeonato, numa altura em que o FC Barcelona, terceiro classificado, já está afastado da discussão do título espanhol, que será decidido entre o líder Atlético de Madrid e rival Real Madrid.

O argentino disputou 47 jogos na temporada (35 no campeonato, seis na Liga dos Campeões, cinco na Taça do Rei de Espanha e um na Supertaça espanhola), tendo superado o recorde de jogos pelo Barcelona (totaliza 778) e deverá terminar a Liga como melhor marcador do campeonato.