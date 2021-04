No episódio desta semana do Bola ao Ar, João Dinis e Ricardo Brito Reis recebem um convidado muito especial: o jornalista Júlio Magalhães, que é a única pessoa do mundo que cumpre duas condições importantes - já marcou 100 pontos num jogo de basquetebol e tem o número do presidente da república no telemóvel.

