Oliveira, que largou da 19.ª posição, caiu na curva nove do circuito malaio de Sepang quando rodava no 20.º lugar.

O piloto português ainda tentou regressar à corrida, mas sem sucesso.

Esta foi a quinta queda do piloto natural de Almada no Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo esta temporada.

Oliveira tinha caído em Portugal, Espanha, Itália e na corrida sprint do GP da Áustria.

A estes abandonos, o piloto de 28 anos soma, ainda, desistências nos Países Baixos, Áustria (corrida principal), Japão e Tailândia devido a problemas técnicos na Aprilia de 2022 da equipa RNF.